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Aktüel

Afganistan’da Taliban saldırısında 9 korucu öldü

2020-04-29 14:54:56 -
Afganistan’da Taliban saldırısında 9 korucu öldü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinin Dere-i Suf Bala ilçesindeki karakola düzenlediği silahlı saldırıda 9 korucu hayatını kaybetti.

Samangan Valiliği Sözcüsü Sıddık Azizi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Dere-i Suf Bala ilçesindeki korucu karakoluna saldırdığını söyledi.

Azizi, saldırıda 9 korucunun yaşamını yitirdiğini, 7 korucunun da yaralandığını belirtti.

Saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın kayıp verdiğini ifade eden Azizi, militanların geri püskürtüldüğünü kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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