  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Afganistan'da Taliban saldırısında 8 güvenlik görevlisi öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-20 11:29:19 -
Afganistan'da Taliban saldırısında 8 güvenlik görevlisi öldü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde düzenlediği silahlı saldırıda 8 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Kunduz Valiliği Sözcüsü Esmatullah Muradi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kunduz merkezindeki Şinvariha ve Rustai Kazak bölgesindeki polis karakollarına silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Muradi, saldırıda 8 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 5 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı