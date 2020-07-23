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Aktüel

Afganistan'da Taliban saldırısında 7 korucu öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-23 13:00:31 -
Afganistan'da Taliban saldırısında 7 korucu öldü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın Gazne vilayetinin Karabağ ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 7 korucu hayatını kaybetti.

Gazne Valiliği sözcüsü Vahidullah Cumazadah, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Karabağ'ın Saykuru bölgesindeki korucu karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 7 korucunun yaşamını yitirdiğini, 9 korucunun yaralandığını ifade eden Cumazadah, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban militanlarının da kayıp verdiğini söyledi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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