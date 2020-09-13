Afganistan'da Taliban saldırısında 5 polis öldü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Kapisa vilayetinin Tegab ilçesine düzenlediği silahlı saldırıda 5 polis hayatını kaybetti.
Kapisa Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Şayık Şuriş, basına yaptığı açıklamada, Tegab ilçe merkezinde militanların silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda 5 polisin hayatını kaybettiğini belirten Şuriş, 7 güvenlik görevlisinin de yaralandığını bildirdi.
Shuriş, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da hayatını kaybettiğini kaydetti.
Ayrıca Afganistan Savunma Bakanlığı, Taliban militanlarının son 24 saatte ülkenin 15 ilinde saldırı düzenlediğini açıkladı.
Öte yandan, Afganistan'da yıllardır süren savaşı bitirmek için dün Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile Afganlar arasında görüşmeler başladı.