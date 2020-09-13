  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Afganistan'da Taliban saldırısında 5 polis öldü
Dünya

Afganistan'da Taliban saldırısında 5 polis öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Kapisa vilayetinin Tegab ilçesine düzenlediği silahlı saldırıda 5 polis hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 12:39:00 -
Afganistan'da Taliban saldırısında 5 polis öldü

Kapisa Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Şayık Şuriş, basına yaptığı açıklamada, Tegab ilçe merkezinde militanların silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 5 polisin hayatını kaybettiğini belirten Şuriş, 7 güvenlik görevlisinin de yaralandığını bildirdi.

Shuriş, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da hayatını kaybettiğini kaydetti.

Ayrıca Afganistan Savunma Bakanlığı, Taliban militanlarının son 24 saatte ülkenin 15 ilinde saldırı düzenlediğini açıkladı.

Öte yandan, Afganistan'da yıllardır süren savaşı bitirmek için dün Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile Afganlar arasında görüşmeler başladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mustafa Destici'den sert çıkış: Misliyle iade ediyorum
Gündem

Mustafa Destici'den sert çıkış: Misliyle iade ediyorum

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı bir televizyon programında İmam Hatipliler hakkında söylediği skandal sözler nedeniyle Erol Müt..
Yaşarken unutulan silik şahsiyet
Gündem

Yaşarken unutulan silik şahsiyet

16 Mayıs 2000-28 Ağustos 2007 tarihleri arasında görev yapan, Türkiye’nin 10’uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 13 Eylül 1941 tarihinde ..
Başkan Erdoğan'dan Erol Mütercimler'e tokat gibi cevap!
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Erol Mütercimler'e tokat gibi cevap!

Geçtiğimiz günlerde bir canlı yayın programına katılıp İmam Hatip okulları mezunlarına seviyesiz hakaretlerde bulunan Erol Mütercimler’e son..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı