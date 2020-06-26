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Aktüel

Afganistan'da Taliban saldırısında 4 polis öldü, 9 polis yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 16:48:43 -
Afganistan'da Taliban saldırısında 4 polis öldü, 9 polis yaralandı

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 4 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Emniyet yetkilileri, militanların, Tahar'ın Kunduz otoyolu üzerinde bulunan Çaklu bölgesindeki polis karakoluna silahlarla saldırdığını açıkladı.

Yetkililer, saldırıda 4 polisin yaşamını yitirdiğini, 9 polisin de yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz saldırıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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