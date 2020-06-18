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Aktüel

Afganistan'da Taliban saldırısında 4 asker hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-18 14:35:08 -
Afganistan'da Taliban saldırısında 4 asker hayatını kaybetti

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Nimruz vilayetinin Haşrud ilçesindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda 4 asker hayatını kaybetti.

Afganistan Savunma Bakanlığı, militanların, Haşrud ilçesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini bildirdi.

Açıklamada, saldırıda 4 askerin yaşamını yitirdiği, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da ağır kayıp verdiği kaydedildi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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