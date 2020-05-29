Afganistan'da Taliban saldırısında 14 asker öldü
KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın Paktiya vilayetinde sınır birlikleri karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 14 asker hayatını kaybetti.
Afganistan Savunma Bakanlığı, militanların, Paktiya'nın Dand-i Patan ilçesindeki sınır karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini açıkladı.
Açıklamada, saldırıda 14 askerin yaşamını yitirdiği, 3 askerin de yaralandığı bildirildi.
Saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da ağır kayıp verdiği kaydedildi.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.