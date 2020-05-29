  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Afganistan'da Taliban saldırısında 14 asker öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-29 09:49:06 -
Afganistan'da Taliban saldırısında 14 asker öldü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın Paktiya vilayetinde sınır birlikleri karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 14 asker hayatını kaybetti.

Afganistan Savunma Bakanlığı, militanların, Paktiya'nın Dand-i Patan ilçesindeki sınır karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini açıkladı.

Açıklamada, saldırıda 14 askerin yaşamını yitirdiği, 3 askerin de yaralandığı bildirildi.

Saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da ağır kayıp verdiği kaydedildi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı