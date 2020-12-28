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Aktüel Afganistan'da Taliban saldırısında 1 güvenlik görevlisi öldü
Aktüel

Afganistan'da Taliban saldırısında 1 güvenlik görevlisi öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-28 10:33:30 -
Afganistan'da Taliban saldırısında 1 güvenlik görevlisi öldü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin Anardere ilçesine düzenlediği bombalı ve silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Farah Valisi Tac Muhammed Cahid, basına yaptığı açıklamada, militanların, Anardere ilçe merkezine bomba yüklü araçla ve silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Cahid, saldırıda 1 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, ikisinin de yaralandığını belirtti.

Cahid, saldırının ardından çıkan çatışmada çok sayıda militanın da öldürüldüğünü kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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