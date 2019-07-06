Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Guryan ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 6 polis yaşamını yitirdi.

Guryan İlçe Kaymakamı Farhad Hadimi, basına yaptığı açıklamada, militanların, ilçedeki Sagır polis karakoluna saldırdığını söyledi. Hadimi, saldırıda 6 polisin hayatını kaybettiğini belirtti. Hadimi, söz konusu karakolun bölgeden geçen demir yolunun güvenliğini sağladığını belirtti. Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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