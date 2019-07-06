0553 313 94 23

Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Guryan ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 6 polis yaşamını yitirdi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:25
Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü

Guryan İlçe Kaymakamı Farhad Hadimi, basına yaptığı açıklamada, militanların, ilçedeki Sagır polis karakoluna saldırdığını söyledi.

Hadimi, saldırıda 6 polisin hayatını kaybettiğini belirtti.

Hadimi, söz konusu karakolun bölgeden geçen demir yolunun güvenliğini sağladığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:25
  1. Guryan İlçe Kaymakamı Farhad Hadimi
  2. Sagır polis karakolu
  3. militanlar
  4. Taliban

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gazişehir Gaziantepli futbolcular, sağlık kontrolünden geçti
    1. Gazişehir Gaziantepli futbolcular,..
    2. ŞUSKİ, Hilvan Korçik Deresindeki..
    3. Van’dan Lübnan’a ihracat
    4. Canan Kaftancıoğlu Kılıçdaroğlu’nun..
    5. BM'ye "çocukları savaştırmayı bırakma"..
    6. Sivasspor, Bolu’da kamp çalışmalarına..
    7. CHP’li belediyelere suç duyurusu!..
    8. (Özel) 100 motorla düğün konvoyu
    9. Anneler, sapkın projenin kıskacında
    10. Karaman’da iki cadde ışıklandırılıyor
    11. Menisküs yırtıklarına dikkat
    12. Kırsalda 3 ayda 412 kilometre yol..
    13. Mut’ta trafik kazası; 2 yaralı
    14. Yunanistan yarın sandık başına gidiyor
    15. Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü
    16. Pelin otu nedir? Bu ot neden dikkatli..
    17. Yılmaz; “2018 yılında 430 bin kurban..
    18. Avrupa kulüpleri genç Alpaslan’ın..
    19. İzmit’in yeni temizlik araçları geldi
    20. Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi final..
    21. Avrupa'nın büyük Türkiye korkusu! Açık..
    22. Ağrı’da Yaz Spor Okullarına Yoğun İlgi
    23. Türklerden tatlı parasını almayan..
    24. İşçiler eylemde, CHP’den ses yok!
    25. Kozan’da bir kişi otomobilinde..
    26. Ağrı’da yaşanan trafik kazası güvenlik..
    27. Çölyak hastalığına dikkat
    28. Ot tüketen hayvanlarda görülen..
    29. Endonezya'dan ilk hac kafileleri yola..
    30. Güzellik Uzmanı Çiğdem Akman: Elektro..
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!