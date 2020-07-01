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Dünya

Afganistan'da Taliban saldırısı

Taliban militanlarının, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Naziyan ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 2 korucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 09:48:00 -
Afganistan'da Taliban saldırısı

Nangarhar Valiliği, militanların, Naziyan ilçesindeki korucu karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini açıkladı.

Saldırıda 2 korucunun yaşamını yitirdiği, 5 korucunun yaralandığı ifade edilen açıklamada, sonrasında çıkan çatışmada militanların da ağır kayıp verdiği bildirildi.

Taliban'dan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

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