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Aktüel

Afganistan'da Taliban ile çatışmada 4 asker öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-12 14:38:41 -
Afganistan'da Taliban ile çatışmada 4 asker öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde, Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 4 asker hayatını kaybetti.

Emniyet yetkilileri, Baglan'ın Çeşm-i Şir bölgesinde, militanlarla güvenlik güçleri arsında çatışma çıktığını açıkladı.

Çatışmada 4 askerin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, 10 güvenlik görevlisinin yaralandığını kaydetti.

Çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiği vurgulandı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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