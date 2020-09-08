Afganistan'da Taliban Abşar ilçesine saldırdı
KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın Pançşir vilayetinin Abşar ilçesine silahlı saldırı düzenlediği bildirildi.
Pançşir İl Şura Başkanı Azmuddin Mirzai, basına yaptığı açıklamada, militanların, Abşar ilçesinin Galga bölgesine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Militanlarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmanın sürdüğünü ifade eden Mirzai, militanların bölgede yaşayan sivilleri rehin aldığını belirtti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise militanların 3 askeri rehin aldığı iddia edildi.