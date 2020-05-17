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Siyaset

Afganistan’da siyasi kriz uzlaşı ile aşıldı

Afganistan’da cumhurbaşkanı ilan edilen Eşref Gani ile seçimlere hile karıştığını iddia eden Abdullah Abdullah arasındaki siyasi kriz, uzlaşı ile son buldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 20:47:32 -
Afganistan’da siyasi kriz uzlaşı ile aşıldı

Afganistan’da cumhurbaşkanı ilan edilen Eşref Gani ile seçimlere hile karıştığını iddia eden Abdullah Abdullah arasındaki siyasi kriz, uzlaşı ile son buldu. Uzlaşı sonucu eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Raşid Dostum’a mareşallik unvanı verildi.


Afganistan’da geçtiğimiz sene 20 Nisan’da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri, iki defa ertelenerek, 28 Eylül’de düzenlenmişti. Seçimin sona ermesinin ardından yapılan itirazlar sonucunda kesin olmayan sonuçlar 19 Ekim yerine 22 Aralık’ta açıklanmıştı. Ardından Seçim Komisyonu, tarafından 18 Şubat’ta cumhurbaşkanı ilan edilen Eşref Gani ile seçimdeki rakibi Abdullah Abdullah arasında seçimlerde hile yapıldığı iddiası ülkede siyasi krize neden olmuştu. Abdullah, seçimlere hile karıştığını iddia ederek, sonuçları kabul etmemişti. Krizden sonra hem Gani hem de Abdullah 9 Mart’ta ayrı ayrı yemin törenleri düzenlerken, ülkede yaşanan siyasi kriz daha da derinleşmişti. Afganistan’da devam eden siyasi kriz bugün siyasi uzlaşı sağlanması sonucu sona erdi.


Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayından yapılan açıklamada, 18 Şubat’ta cumhurbaşkanı ilan edilen Gani ile seçimlere hile karıştığı iddiasıyla sonuçları kabul etmeyen rakibi Abdullah arasında uzlaşma sağlandığını duyuruldu. Uzlaşı sonucu Abdullah, Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanlığı görevini yürütecek ve kabinenin yarısını da belirleyecek. Abdullah, ayrıca yeni görevinde Taliban ile Afganistan hükümeti arasında yapılması planlanan barış görüşmeleri sürecini yürütecek.



Raşid Dostum’a mareşallik unvanı verildi


Afganistan’da sağlanan siyasi uzlaşı sonucu Cumhurbaşkanı Gani tarafından eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Raşid Dostum’a mareşallik unvanı verildi. Dostum, ülkenin kuzeyinde Taliban’a karşı önemli bir güce sahipken, ülkedeki Özbek nüfusun lideri konumunda bulunuyor.


Türkiye’den ise Afganistan’daki siyasi krizin uzlaşı ile çözülerek, aşılmasına destek geldi.

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