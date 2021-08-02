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Dünya Afganistan’da siviller hedef alındı: 8'i çocuk 1'i kadın toplam 9 sivil öldü
Dünya

Afganistan’da siviller hedef alındı: 8'i çocuk 1'i kadın toplam 9 sivil öldü

ABD ve Kabil yönetiminin Afganistan'da düzenlediği hava saldırılarında, aralarında kadın ve çocukların olduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 22:53:00 -
Afganistan’da siviller hedef alındı: 8'i çocuk 1'i kadın toplam 9 sivil öldü

Afganistan'ın güneyinde Taliban ile Kabil hükümeti güçleri arasındaki çatışmalar devam ederken ABD ve hükümet güçleri sivil yaşam alanlarına yönelik şiddetli hava saldırıları düzenledi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre Hilmend ilinin merkezi olan Leşkergah şehrinde bugün sabah saatlerinde sivillere ait evler savaş uçaklarıyla hedef alındı.

8'i çocuk 1'i kadın toplam 9 sivil öldü

ABD ve Kabil hükümetine ait savaş uçaklarınca düzenlenen saldırılarda aynı aileden 8'i çocuk, 1'i kadın 9 sivilin öldürüldüğü ifade edildi.

Aktarılan görüntülerde, hava saldırılarında öldürülen çocukların bazılarının henüz oldukça küçük yaşta olduğu görülüyor.

Öldürülen çocuklardan bir kısmının vücut bütünlüğünün bozulduğu, kafalarının ve vücutlarının parçalandığı görüldü.

Kabil yönetimi: Taliban'ı vurduk

Kabil hükümeti askeri kaynakları, saldırıda Taliban mensuplarının vurulduğunu öne sürdü.

Bölgeden haber aktarımı yapan kaynaklar, saldırıda yalnızca sivillerin yaşamını yitirdiği, hedef alınan bir Taliban mensubu olmadığını bildirdi.

ABD ve Kabil yönetimine ait savaş uçaklarının bir süredir Taliban'a yönelik düzenlediğini açıkladığı hava saldırılarında çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Özellikle Afganistan'ın güneyindeki bölgeleri hedef alan bombardımanlarda şimdiye dek onlarca sivil hayatını kaybetti.

Bölgede devam eden hava saldırılarında ölü sayısının artmasında endişe ediliyor.

Kaynak: Mepa News

 

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