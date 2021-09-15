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Dünya Afganistan'da sıcak gelişme! Taliban harekete geçti
Dünya

Afganistan'da sıcak gelişme! Taliban harekete geçti

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, düzenli ordu kurmak için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 15:29:00 -
Afganistan'da sıcak gelişme! Taliban harekete geçti

Taliban Genelkurmay Başkanı Kari Fasihuddin, Taliban güçlerinden düzenli bir ordu kurmayı planladıklarını duyurdu. Fasihuddin, "Yakın gelecekte güçlü ve düzenli bir ordu kuracağız" dedi.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinden sonra tüm askeri oluşumlar ve özel kuvvet birimleri fiilen kaldırıldı.

Afgan ordusu, Taliban'a kaybettikten sonra çok sayıda terk edilmiş silah ve askeri teçhizat ortada kaldı. Bu nedenle Taliban, Afgan vatandaşlarına ülkenin silahlı kuvvetlerine ait tüm silah, mühimmat ve araçlarını teslim etmeye çağırdı.

Taliban yöneticileri geçtiğimiz günlerde tüm askeri teçhizatın teslim edilmesi için bir haftalık süre vermişti.

star.com.tr

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