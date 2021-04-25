  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Afganistan'da sıcak gelişme! Resmen başladı
Dünya

Afganistan'da sıcak gelişme! Resmen başladı

Afganistan'daki NATO ve ABD birliklerinin komutanı Scott Miller, ülkede bulunan yabancı üslerin tahliyesinin başladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 16:21:00 -
Afganistan'da sıcak gelişme! Resmen başladı

Miller, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yabancı güçlerin tüm üslerini Afgan güçlerine teslim edeceğini belirtti. Afganistan'daki bazı üslerin tahliyesine başlandığını ifade eden Miller, yabancı güçlerin çekilmesinden sonra da Afgan güvenlik güçlerine desteklerinin süreceğini kaydetti.

Miller, ülke genelinde Taliban tarafından şiddet olaylarının artırıldığını ifade etti. Şiddetin artmasının barış sürecini etkileyeceğini dile getiren Miller, yabancı birliklerin çekilmesi sonrasında şiddet artarsa bunun tüm bölge için tehlikeli olacağını vurguladı.

ABD yönetimi 29 Şubat 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile yaptığı anlaşma kapsamında 15 Ocak 2021'e kadar Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirecek, 1 Mayıs'ta da tamamını çekecekti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump görevinin son günlerinde Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirmişti ancak 20 Ocak'ta görevi devralan Başkan Joe Biden 1 Mayıs tarihine uyamayacağını açıklamış ve ardından 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar tüm ABD askerlerinin çekilmiş olacağını açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gönül Dağı'nda çıldırtan karar! İzleyici 'bu kadar da olmaz' dedi
Medya

Gönül Dağı'nda çıldırtan karar! İzleyici 'bu kadar da olmaz' dedi

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen TRT 1’in Gönül Dağı dizisinin 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Teşkilat dizisinin sırrını Ezgi Eyüboğlu açığa çıkarttı
Medya

Teşkilat dizisinin sırrını Ezgi Eyüboğlu açığa çıkarttı

TRT’de reyting rekorları kıran Teşkilat dizisi oyuncusu Ezgi Eyüboğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Alevi Derneği'nden Kılıçdaroğluna 'soykırım' tepkisi: Bu saate kadar sessiz kalmasını kınıyoruz!
Siyaset

Alevi Derneği'nden Kılıçdaroğluna 'soykırım' tepkisi: Bu saate kadar sessiz kalmasını kınıyoruz!

ABD Başkanı Joe Biden'ın haddi aşan 'Ermeni soykırımı' mesajına tepki yağarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kayıplara karıştı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay