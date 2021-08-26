Afganistan'da sıcak gelişme! Resmen anlaştılar
Afganistan'da yapılan görüşmede Taliban ve Pençşir güçlerinin ikinci bir toplantıya kadar çatışmama konusunda anlaştıkları öğrenildi.
Basın mensuplarına konuşan Afganistan Parlamentosunun eski Başkan Yardımcısı Muhammed Alam Yezidyar, Taliban ve Pençşir güçlerinin bir sonraki görüşmelere kadar çatışmama konusunda anlaştıklarını söyledi.
İki taraf arasında yapılan müzakerenin 3 saat kadar sürdüğünü aktaran Yezidyar, "Bir sonraki toplantının tarihi, tarafların liderleri tarafından daha sonra kararlaştırılacak" diye konuştu.