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Dünya Afganistan'da sıcak gelişme! Resmen anlaştılar
Dünya

Afganistan'da sıcak gelişme! Resmen anlaştılar

Afganistan'da yapılan görüşmede Taliban ve Pençşir güçlerinin ikinci bir toplantıya kadar çatışmama konusunda anlaştıkları öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 11:05:00 -
Afganistan'da sıcak gelişme! Resmen anlaştılar

Basın mensuplarına konuşan Afganistan Parlamentosunun eski Başkan Yardımcısı Muhammed Alam Yezidyar, Taliban ve Pençşir güçlerinin bir sonraki görüşmelere kadar çatışmama konusunda anlaştıklarını söyledi.

İki taraf arasında yapılan müzakerenin 3 saat kadar sürdüğünü aktaran Yezidyar, "Bir sonraki toplantının tarihi, tarafların liderleri tarafından daha sonra kararlaştırılacak" diye konuştu.

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