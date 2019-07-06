Afganistan'da savcılara saldırı! 1 savcı öldü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de iki savcıya yönelik düzenlenen silahlı saldırıda savcılardan biri hayatını kaybetti.06 Temmuz 2019 Cumartesi 15:41
Afganistan Başsavcılığı Sözcüsü Cemşid Resuli, basına yaptığı açıklamada, başsavcılıkta görevli iki savcının, Kabil'in Kampani bölgesinde silahlı kişilerin saldırısına uğradığını belirtti.
Saldırıda bir savcının yaşamını yitirdiğini ifade eden Resuli, diğerinin de yaralandığını söyledi.
Resuli, saldırganların kaçtığını, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
YORUM YAZ