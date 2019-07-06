Afganistan'da savcılara saldırı: 1 kişi öldü
Afganistan'da iki savcıya saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sırasında savcılardan birisi yaşamını yitirdi.06 Temmuz 2019 Cumartesi 15:24
Afganistan'ın başkenti Kabil'de iki savcıya yönelik silahlı saldırıda bir savcı hayatını kaybetti.
Afganistan Başsavcılığı Sözcüsü Cemşid Resuli, basına yaptığı açıklamada, başsavcılıkta görevli iki savcının, Kabil'in Kampani bölgesinde silahlı kişilerin saldırısına uğradığını belirtti.
Saldırıda bir savcının yaşamını yitirdiğini ifade eden Resuli, diğerinin de yaralandığını söyledi.
Üstlenen olmadı
Resuli, saldırganların kaçtığını, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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