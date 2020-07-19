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Aktüel

Afganistan'da roketli saldırı: 3 ölü, 8 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-19 13:57:54 -
Afganistan'da roketli saldırı: 3 ölü, 8 yaralı

KABİL (AA) - Afganistan'ın Kapisa vilayetinde Taliban tarafından atılan roket mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kapisa Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Şayik Şuriş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, Tagab ilçe merkezine saldırdığını belirtti.

Saldırı sırasında militanlar tarafından atılan roket mermisinin bir eve isabet ettiğini aktaran Şuriş, saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 8 sivilin ise yaralandığını söyledi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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