Afganistan’da on binlerce ihtiyaç sahibine destek

İHH İnsani Yardım Vakfı, uzun yıllar süren işgallerin büyük yıkımlara sebep olduğu Afganistan’da yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Ülkede yardım faaliyetlerinde bulunduğu 25 yıllık süreç içerisinde pek çok projeyi hayata geçiren İHH, son bir aylık süreçte binlerce ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı.

10 bin aileye gıda kolisi dağıtıldı

İHH, yardım çalışmaları kapsamında Afganistan’ın 18 farklı bölgesinde 10 bin aileye gıda paketi dağıtımında bulundu. Gıda paketlerinin içerisinde; 50 kilo un, 10 litre yağ, 10 kilo barbunya, 10 kilo pirinç, 10 kilo makarna, 3 kilo tuz ve 6 kilo hurma yer aldı.

Engelli 750 kişiye tekerlekli sandalye ulaştırıldı

Afganistan’da yıllar süren işgallerde yüzbinlerce kişi hayatını kaybetti, yüzbinlerce kişi ise yaralandı ya da sakat kaldı. Şu anda Afganistan’da on binlerce kişi engelli olarak hayatlarına devam ediyor. İHH İnsani Yardım Vakfı, hayat şartlarının iyileşmesine katkı sunmak amacıyla engelli 750 kişiye tekerlekli sandalye dağıtımında bulundu.

38 evin inşası devam ediyor

İHH, Afganistan’da 22 Haziran’da meydana gelen depremde evleri yıkılan 38 aileye yönelik de proje başlattı. Proje kapsamında, depremden en çok etkilenen bölgelerden olan Paktika’nınBermel ilçesinde bulunan 4 köyde 38 adet evin inşasına başlandı. Evler, 2 odalı ve 50 metrekare büyüklüğünde olacak şekilde planlandı.

85 çiftçiye 7 bin 600 zeytin fidanı

İHH ziraat projeleri kapsamında ise, ülkenin 3 farklı vilayetinde zeytin fidanı dağıttı. Khost şehrinde 2 bin 200, Laghman şehrinde 2 bin 200 ve Nangarhar şehrinde 3 bin 200 adet olmak üzere 7 bin 600 zeytin fidanı 85 çiftçiye ulaştırıldı.

Destek olmak için

Afganistan halkına destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden AFGANISTAN yazıp 3072’ye kısa mesaj göndererek 10 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH’nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına AFGANISTAN yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor.