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Afganistan'da ölü sayısı 12'ye yükseldi

Afganistan'da operasyon sonrası merkeze dönen özel kuvvet birimine yönelik gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı.

11 Aralık 2018 Salı 17:15
Afganistan'da ölü sayısı 12'ye yükseldi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de istihbarat servis ekibine gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı.

8 sivil hayatını kaybetti

Afgan istihbaratının özel kuvvet birimi, başkent Kabil’in batısında bulunan Paghman ilçesine yönelik operasyon düzenledikten sonra merkeze dönerken saldırıya uğradı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necibullah Daniş yaptığı açıklamada, saldırıda 4 güvenlik görevlisi ve 8 sivilin hayatını kaybettiğini, 6 güvenlik görevlisi ve 3 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

Aralarında kadın ve çocuklar da var

Necibullah Daniş yaptığı açıklamada ise, "Saat 09.00 sularında Kabil şehrinin Paghman ilçesinde bir patlama gerçekleşti. İntihar saldırganı kendisini özel kuvvet biriminin konvoyu arkasında patlattı. 4 güvenlik görevlisi ve 8 sivil hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin arasında iki kadın ve iki çocuk bulunuyor. Saldırıda 6 asker 3 sivil yaralandı. Olay yerinde inceleme ve araştırma devam ediyor" dedi.

Saldırıyı Taliban üstlendi

Olayda görgü tanığı olan Muhibullah adlı Afgan vatandaşı, "Dükkanda otururken bir patlama oldu. Bir baktım dükkanda her şey kırılmış. Daha sonra olay yerine gittik ama görevlilerin engeli ile karşılaştık" açıklamasında bulundu.
Saldırının sorumluluğunu Taliban üstlendi.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 17:15
  1. Afganistan
  2. Kabil
  3. Afgan istihbaratı
  4. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necibullah Daniş

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