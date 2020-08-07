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Aktüel

Afganistan'da mahkum takasının konuşulacağı Büyük Halk Meclisi toplandı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 12:24:26 -
Afganistan'da mahkum takasının konuşulacağı Büyük Halk Meclisi toplandı

KABİL (AA) - Afganistan'ın kaderini belirleyecek Taliban ile Afganlar arası müzakerelerin başlaması için mahkum takasının sonuçlanması konusunu ele alacak Büyük Halk Meclisi (Loya Cirga) toplandı.

Başkent Kabil'de düzenlenen ve 3 gün sürecek Loya Cirge toplantısına Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, parti liderleri, bakanlar, milletvekilleri, Kabil'deki yabancı ülkelerin temsilcileri ve ülke genelinden tüm kesimleri temsilen 3 binin üzerinde davetli katıldı.

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Gani, toplantının Afganistan'ın kaderini belirleyecek nitelikte olduğunu vurgulayarak, Taliban tarafından serbest bırakılması için Afganistan hükümetine teslim edilen 5 bin mahkum listesi arasında bulunan ve suçları büyük olan 400 mahkumun serbest bırakılıp bırakılmayacağı konusunun görüşüleceğini söyledi.

Toplantı sonunda çoğunluğun vereceği karara herkesin saygı duyması gerektiğini belirten Gani, Afganistan halkı ve devletinin kalıcı barış istediğini ve bu konuda şu ana kadar yapılan her çalışmanın iyi niyet göstergesi olduğunu kaydetti.

Gani, ''Taliban, mahkum takası tamamlandıktan 3 gün sonra Afganlar arası müzakerelere başlayacaklarını bana iletti. Bu nedenle bu toplantıdan çıkacak karar çok önemli.'' dedi.

- "Savaşın sonu yoktur"

Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah da kimsenin savaşla amacına ulaşamayacağını ve savaşın sonunun olmadığını vurguladı.

Afganistan'ın hassas bir dönemden geçtiğini dile getiren Abdullah, böyle bir dönemde her şeyden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Abdullah, tüm sorunların müzakere yoluyla çözülebileceğini sözlerine ekledi.

Loya Cirge toplantısının yapıldığı bölgeye giden tüm caddeler trafiğe kapatıldı.

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