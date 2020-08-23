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Aktüel Afganistan'da Maden Bakanlığı çalışanlarına saldırı: 3 ölü
Aktüel

Afganistan'da Maden Bakanlığı çalışanlarına saldırı: 3 ölü

Yeniakit Publisher
2020-08-23 17:33:18 -
Afganistan'da Maden Bakanlığı çalışanlarına saldırı: 3 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde Maden Bakanlığı çalışanlarını taşıyan araca yönelik düzenlenen bombalı saldırıda, 3 kişi hayatını kaybetti.

Cüzcan Valiliği sözcüsü Maruf Azer, basına yaptığı açıklamada, Cüzcan'ın Carkuduk bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, Maden Bakanlığı çalışanlarını taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Azer, saldırıda iki bakanlık çalışanıyla araç sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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