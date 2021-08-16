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Dünya Afganistan’da kriz büyüyor! Afganlar duvarları böyle aştı
Dünya

Afganistan’da kriz büyüyor! Afganlar duvarları böyle aştı

Afganistan'da kaos ortamı devam ediyor. Ülkede Taliban'dan kaçmak isteyen Afganların yüksek örgülü duvarları aşarak havalimanına girdiği görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 14:51:00 -

Taliban'ın dün Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin, başkanlık sarayı ve kamu binalarının kontrolünü ele geçirmesinin ardından halk arasında panik havası yaşanıyor.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyen sivillerin akın ettiği Kabil Uluslararası Havalimanı'nda ABD askerleri havaya ateş açtı.

Diğer taraftan, Kabil Havalimanı'nda büyük bir yoğunluk var. Görgü tanıkları çıkan arbedede en az beş kişinin öldüğünü açıkladı.

Öte yandan Afganistan halkının havalimanına girme görüntüleri gündeme oturdu. Yüksek duvarları merdiven yardımıyla aşan Afganlar, Kabil Havlimanı'na giriş yaptı.

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