Afganistan’da kartlar yeniden karılıyor

Taliban’ın son ilerleyişiyle birlikte Türkiye’nin Kabil Hamid karzai Uluslararası Havalimanı’nda üstleneceği güvenliği sağlama göreviyle ilgili de soru işaretleri oluştu. Halen Türk birliklerinin bulunduğu havalimanından başta ABD olmak üzere birçok Batı ülkesinin diplomatik misyonları kapasitelerini küçültme kararı alarak çalışanlarını tahliye etmeye başladı.

Gelişmeler yakından takip edilirken Psikolojik Harp Uzmanı, Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ Akit’e yaptığı değerlendirmelerde, şunları söyledi: “Bundan sonra askeri alandan çok siyasi alanda değerlendirmeler yapılacak. Kiminle ortaklık kurulacak, Taliban’ın tutumu ne olacak bölgedeki ülkelerin tavrı ne olacak bunlara bakılacak.

Ana aktör Türkiye olacak. 24 saatte çok şey değişti. Kartlar yeniden karılıyor. Gerekli önlemler alındıktan sonra Pakistan ile işbirliği içinde yeni bir düzenleme yapılabilir. Ancak Türkiye ABD’nin oyununa gelmeden gelişmeleri takip ederek hareket etti. İşin üzerine hemen atlamadı. Afgan düzensiz göçmenler konusunda da gerekli tüm güvenlik önlemleri alındı. Bu göç sadece şu günlerde değil yıllardır süren bir göç dalgası. Özel harekat polisleri, jandarma komandolar, güvenlik korucuları, teknolojik teknik takip sistemleri sınırda gerekli önlemleri almış durumda.”

