Afganistan'da karakola saldırı! 7 ölü
Afganistan'da korucu karakoluna Taliban militanları tarafından düzenlenen saldırı sonucu 7 korucu hayatını kaybetti.16 Aralık 2018 Pazar 16:14
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Cüzcan vilayetindeki korucu karakoluna saldırması sonucu 7 korucunun öldüğü bildirildi.
Cüzcan Valisi Lütfullah Azizi, yaptığı açıklamada, militanların, Çarcuft ve Pançcuft korucu karakollarına saldırması sonucu 7 korucunun öldüğünü söyledi.
5 militan öldürüldü
Saldırıda 6 korucunun yaralandığını ifade eden Azizi, saldırının ardından çıkan çatışmada 5 militanın öldürüldüğünü belirtti.
Azizi, çatışmada 5 militanın da yaralandığını kaydetti.
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