  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Afganistan'da kadınların tek başına dolaştığında kırbaçlandığını iddia edenler buna ne diyecek?
Dünya

Afganistan'da kadınların tek başına dolaştığında kırbaçlandığını iddia edenler buna ne diyecek?

Afganistan'da fuara katılan bir Türk iş adamı, tek başına dolaştıklarında kırbaçlandıkları iddia edilen Afgan kadınların fuara katılımını görüntüledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 22:34:00 - 2022-12-06 22:53:59

 Yeniakit.com.tr 

Dünya kamuoyunda Taliban yönetiminin kadınlara işkence ettiği iddiasına yönelik kara propaganda devam ederken bir Türk iş adamı Afganistan'da katıldığı fuarı görüntüledi.

Fuara, tek başlarına dolaştıklarında kırbaçlandıkları iddia edilen Afgan kadınların da katıldığı öğrenildi.

Standlardaki kadınların çalıştıklarını kaydeden iş adamı, "Kadın tüccarlar işlerinin başında." dedi.

Afganistan’da yetimler Türkiye ile güldü
Afganistan’da yetimler Türkiye ile güldü

Aktüel

Afganistan’da yetimler Türkiye ile güldü

Afganistan’da yetimler Türkiye ile güldü
Afganistan’da yetimler Türkiye ile güldü

Aktüel

Afganistan’da yetimler Türkiye ile güldü

Afganistan’da on binlerce ihtiyaç sahibine destek
Afganistan’da on binlerce ihtiyaç sahibine destek

Aktüel

Afganistan’da on binlerce ihtiyaç sahibine destek

Mahmud Efendi Hazretleri'nin adı Afganistan'da yükselen camide yaşatılacak!
Mahmud Efendi Hazretleri'nin adı Afganistan'da yükselen camide yaşatılacak!

Dünya

Mahmud Efendi Hazretleri'nin adı Afganistan'da yükselen camide yaşatılacak!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23