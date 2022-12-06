Afganistan'da kadınların tek başına dolaştığında kırbaçlandığını iddia edenler buna ne diyecek?
Afganistan'da fuara katılan bir Türk iş adamı, tek başına dolaştıklarında kırbaçlandıkları iddia edilen Afgan kadınların fuara katılımını görüntüledi.
Yeniakit.com.tr
Dünya kamuoyunda Taliban yönetiminin kadınlara işkence ettiği iddiasına yönelik kara propaganda devam ederken bir Türk iş adamı Afganistan'da katıldığı fuarı görüntüledi.
Fuara, tek başlarına dolaştıklarında kırbaçlandıkları iddia edilen Afgan kadınların da katıldığı öğrenildi.
Standlardaki kadınların çalıştıklarını kaydeden iş adamı, "Kadın tüccarlar işlerinin başında." dedi.