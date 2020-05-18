Afganistan'da istihbarat binasına bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü
KABİL (AA) - Afganistan'ın Gazne vilayetindeki istihbarat binasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.
Gazne Valiliği Sözcüsü Vahidullah Cumazadeh, basına yaptığı açıklamada, saldırganın bomba yüklü araçla, Gazne merkezindeki istihbarat binasını hedef aldığını söyledi.
Cumazadeh, saldırıda 7 istihbaratçının yaşamını yitirdiğini, 40'ının da yaralandığını belirtti.
Yaralılardan 8'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Cumazadeh, ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını kaydetti.
Saldırıyı Taliban üstlendi.