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Afganistan'da intihar saldırısı! Çok sayıda yaralı var

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Bağımsız Seçim Komisyonu çalışanlarını hedef alan intihar saldırısında 6 kişi yaralandığı bildirildi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 11:02
Afganistan'da intihar saldırısı! Çok sayıda yaralı var

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nacib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın üzerine yerleştirdiği bombayı, Kabil'in Hod Khil bölgesinde komisyon çalışanları Bağımsız Seçim Komisyonu Merkez ofisine girdiği sırada patlattığını söyledi.

Taliban saldırısı

Daniş, saldırıda ilk belirlemelere göre 4 komisyon çalışanı ile 2 polisin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Taliban örgütü daha önce yaptığı açıklamada, Seçim Komisyonu çalışanlarını hedef alacağını iddia etmişti.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 11:02
  1. Afganistan
  2. Kabil
  3. İntihar saldırısı
  4. Taliban

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