Afganistan'da ilçe emniyet müdürü öldürüldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Paktiya vilayetinin Ahmad Abad ilçesi Emniyet Müdürü Muhammed Server Hüseyinhil, bombalı saldırıda hayatını kaybetti. Paktiya Valiliği Sözcüsü Abdullah Hasrat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahmad Abad'ın Garac köyünde yola tuzaklanmış bombanın, ilçe Emniyet Müdürü Muhammed Server Hüseyinhil'in bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti. Saldırıda Emniyet Müdürü Hüseyinhil ile bir korumasının yaşamını yitirdiğini kaydeden Hasrat, 2 korumasının da yaralandığını söyledi. Taliban ise üstlendiği saldırıda emniyet müdürüyle 6 korumasının öldüğünü iddia etti.

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