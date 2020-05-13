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Aktüel

Afganistan'da ilçe emniyet müdürü bombalı saldırıda öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-13 13:41:29 -
Afganistan'da ilçe emniyet müdürü bombalı saldırıda öldü

KABİL (AA) - Afganistan Gazne vilayetinin Raşidan ilçe Emniyet Müdürü Aliullah Atai, uğradığı bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Gazne'nin Kiyak bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, Raşidan ilçe Emniyet Müdürü Aliullah Atai'nin bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.

Aryen, saldırıda ilçe Emniyet Müdürü Atai'nin hayatını kaybettiğini, 3 korumasının da yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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