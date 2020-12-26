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Aktüel Afganistan'da hücre evine yapılan baskında 10 Çinli casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı
Aktüel

Afganistan'da hücre evine yapılan baskında 10 Çinli casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-26 15:33:53 -
Afganistan'da hücre evine yapılan baskında 10 Çinli casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Afganistan'da Ulusal Güvenlik Müdürlüğünün (NDS) başkent Kabil'de bir hücre evine yaptığı baskında Çin adına casusluk yapan 10 kişi gözaltına alındı.

Hindustan Times'ın haberine göre, NDS ekipleri 10 Aralık'ta Kabil'deki bir hücre evine operasyon düzenledi.

Operasyonunda ele geçirilen ve Çin istihbarat teşkilatıyla bağlantılı olduğu belirtilen 10 Çinli gözaltına alındı.

Yakalanan Çin ajanlarından en az ikisinin Taliban ile temas halinde olduğu iddia edilirken Çinliler casusluk ve terör hücresi işletmekle suçlanıyor.

NDS ekipleri, hücre evi ve bu kişilerle bağlantılı adreslere yaptığı baskınlarda silah, cephane ve çok sayıda patlayıcı madde ele geçirdi.

- Afganistan'ın Çin'den resmi özür talep ettiği iddiası

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih'in gözaltına alınan ajanlar hakkında bilgi vermek için Çin'in Kabil elçisi Wang Yu ile yaptığı görüşmede Pekin'in uluslararası normları ihlal ettiğini ve Kabil yönetiminin güvenini sarstığını söylediği kaydedildi.

Çin'den resmi özür beklediklerini ileten Salih'in, ancak bu şekilde ajanları affedebileceklerini belirttiği aksi halde hukuki süreçleri başlatacakları uyarısında bulunduğu iddia edildi.


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