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Afganistan'da helikopter düştü! Yaralılar var

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde, askeri helikopter düştü. Olayda 5 askerin yaralandığı öğrenildi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 18:11
Afganistan'da helikopter düştü! Yaralılar var

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde orduya ait bir helikopterin düşmesi sonucu 5 askerin yaralandığı bildirildi.

Kandahar'daki 205 Atal Kolordu Komutanlığı sözcüsü Hoca Yahya Ulvi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kandahar merkezinde eğitim uçuşu yapan orduya ait helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğünü söyledi.

5 asker yaralandı

Ulvi, kazada 5 askerin yaralandığını kaydetti.

İki hafta önce de Kandahar'ın Maruf ilçesinde orduya ait bir helikopterin düşmesi sonucu 2 asker yaşamını yitirmişti.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 18:11
  1. Askeri helikopter düştü
  2. Afganistan

YORUM YAZ

  • koraykoray19 dk önce
    Yanlis resim koymussunuz. Bu nakliye ucagi... Biraz detaylara dikkat edin. Helikopter = dikine kalkis. Bu gosterdiginiz, nakliye ucagi.. Size denecek baska soz yok. Yalan haber, abartmali haber, milleti cahil bulup oynatan gazetecilik.
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