Afganistan'da havan saldırısında 2 sivil öldü
KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 2 sivil hayatını kaybetti.
Kunduz Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Hicretullah Akbari, basına yaptığı açıklamada, Kunduz'un Daşti Arçi ilçesinin Şeyh Abad köyünde Taliban militanları tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 2 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Akbari, saldırıda 5 sivilin de yaralandığını aktardı.
Taliban'dan henüz bir açıklama yapılmadı.