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Aktüel

Afganistan'da havan saldırısında 2 sivil öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-28 12:21:36 -
Afganistan'da havan saldırısında 2 sivil öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 2 sivil hayatını kaybetti.

Kunduz Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Hicretullah Akbari, basına yaptığı açıklamada, Kunduz'un Daşti Arçi ilçesinin Şeyh Abad köyünde Taliban militanları tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 2 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Akbari, saldırıda 5 sivilin de yaralandığını aktardı.

Taliban'dan henüz bir açıklama yapılmadı.


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