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Afganistan’da hastaneye saldırı: 5 ölü

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir hastaneye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 11:20:04 -
Afganistan’da hastaneye saldırı: 5 ölü

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir hastaneye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Olayda 72 kişi de hastaneden.


Afganistan’ın başkenti Kabil’in 13. bölgesinde bir hastaneye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganlar hastaneye girerek etrafa ateş açmaya başladı. Edinilen ilk bilgilere göre 5 sivil hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Marwa Amini, ’’Silahlı saldırganlar Kabil’in Dasht-e Barchi bölgesinde bulunan bir hastaneye saldırdı” dedi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 72 kişinin hastaneden kurtarıldığı belirtildi.

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