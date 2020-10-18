Afganistan'da feci patlama: En az 20 ölü

Afganistan'ın Gur ili merkezinde emniyet güçlerinin konuşlu bulunduğu noktaya yakın bir yerde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği bildirildi.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre Gur iline bağlı merkez Firozkoh kentinde gerçekleşen bombalı saldırıda Kabil hükümetine bağlı çok sayıda kuruma ait binalarda hasar meydana geldi.

Saldırının polis merkezine oldukça yakın bir mesafede gerçekleştiğini aktaran kaynaklar, hükümet güçlerinden ölen ve yaralananların ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildiğini belitti.

Gur Vali Sözcüsü Arif Aber tarafından yapılan açıklamada, bölgede oldukça şiddetli bir patlamanın meydana geldiği doğrulanırken, ölü ve yaralı rakamlarına dair net bir bilgi paylaşılmadı.

Edinilen bilgilere göre düzenlenen bombalı saldırıda en az 20 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı. Saldırıda ölenlerin tamamına yakınının Kabil hükümetine bağlı güvenlik güçleri olduğu ifade ediliyor.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Mepa News