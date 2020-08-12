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Aktüel

Afganistan'da emniyet önünde bombalı saldırıda 4 polis öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-12 20:07:06 -
Afganistan'da emniyet önünde bombalı saldırıda 4 polis öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde bomba yüklü üç tekerlekli motosikletle emniyet binası önünde düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Farah Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Muhibbullah Muhib, basına yaptığı açıklamada, saldırganın üç tekerlikli motosiklete yerleştirdiği bombayı, akşam saatlerinde Emniyet Müdürlüğü binası önünde patlattığını söyledi.

Muhib, saldırıda 4 polisin yaşamını yitirdiğini, 10'dan fazla kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırganın hedefinde Farah Emniyet Amiri Yardımcısı Kadır Can'ın bulunduğunu belirten Muhib, Can'ın saldırıdan yara almadan kurtulduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.


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