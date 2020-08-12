Afganistan'da emniyet önünde bombalı saldırıda 4 polis öldü
KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde bomba yüklü üç tekerlekli motosikletle emniyet binası önünde düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
Farah Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Muhibbullah Muhib, basına yaptığı açıklamada, saldırganın üç tekerlikli motosiklete yerleştirdiği bombayı, akşam saatlerinde Emniyet Müdürlüğü binası önünde patlattığını söyledi.
Muhib, saldırıda 4 polisin yaşamını yitirdiğini, 10'dan fazla kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırganın hedefinde Farah Emniyet Amiri Yardımcısı Kadır Can'ın bulunduğunu belirten Muhib, Can'ın saldırıdan yara almadan kurtulduğunu kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.