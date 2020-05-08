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Dünya

Afganistan'da emniyet müdürüne bombalı saldırı! Hayatını kaybetti

Afganistan'da operasyona giderken bombalı saldırıya uğrayan Host İl Emniyet Müdürü General Sayed Ahmad Babazey hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 10:08:00 - 2020-05-08 10:26:15
Afganistan'da emniyet müdürüne bombalı saldırı! Hayatını kaybetti

Afganistan'ın Host İl Emniyet Müdürü General Sayed Ahmad Babazey, uğradığı bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

Host Valisi Muhammed Halim Fedai, gazetecilere yaptığı açıklamada, Host İl Emniyet Müdürü Babazey'in, Host'un Naderşah Kot ilçesine operasyona giderken Hoca Rahim bölgesinde bombalı saldırıya uğradığını söyledi.

Saldırıda Babazey ile sekreteri ve bir korumasının yaşamını yitirdiğini ifade eden Fedai, bir korumanın da yaralandığını dile getirdi.

Vali Fedai, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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