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Afganistan'da düğün salonunda patlama

Başkent Kabil'de düğün salonunda gerçekleşen patlamada çok sayıda kişi yaşamını yitirdi

17 Ağustos 2019 Cumartesi 23:33
Afganistan'da düğün salonunda patlama

İSTANBUL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de düğün salonunda meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasret Rahimi, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in 6. güvenlik bölgesindeki düğün salonu Kasri Dubai'de patlama olduğunu söyledi.

Rahimi, yerel saatle 22.40'ta gerçekleşen patlamada çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Yaralıların tedavi altına alındığı belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.







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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 23:33
  1. Afganistan
  2. Kabil
  3. patlama

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