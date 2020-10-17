  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Afganistan'da din alimi öldürüldü
Aktüel

Afganistan'da din alimi öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-17 15:32:39 -
Afganistan'da din alimi öldürüldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde din alimi uğradığı bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, vilayetin Surh Rod ilçesinde bir din aliminin uğradığı bombalı saldırıda yaşamını yitirdiğini söyledi.

Bombanın din alimi Mevlevi Ali Ahmet Muhlis'in eğitim verdiği medresedeki dinlenme odasına yerleştirildiğini ifade eden Hogyani, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya'dan önemli Türkiye kararı! Tamamen kaldırdılar
Gündem

Almanya'dan önemli Türkiye kararı! Tamamen kaldırdılar

Almanya, Türkiye'den tatile gelen turistlerin karantinada kalma şartını kaldırdı.
Türkiye'den Suudi Arabistan'a misilleme
Ekonomi

Türkiye'den Suudi Arabistan'a misilleme

Gayri resmi olarak Türk mallarının karşı ülke içerisinde boykot kampanyası yürüten Suudi Arabistan’a Türkiye'den ilk misilleme Ticaret Bakan..
AK Parti'yi sarsan vefat haberi! AK Partili milletvekili hayatını kaybetti
Gündem

AK Parti'yi sarsan vefat haberi! AK Partili milletvekili hayatını kaybetti

AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Markar Esayan hayatını kaybetti.

Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay