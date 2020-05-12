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Aktüel

Afganistan’da cenaze törenine saldırı

Afganistan’ın Nangarhar ilinde bir polis komutanının cenaze törenine katılanlara saldırı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 11:27:32 -
Afganistan’da cenaze törenine saldırı

Afganistan’ın Nangarhar ilinde bir polis komutanının cenaze törenine katılanlara saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu açıklandı.


Afganistan’ın başkenti Kabil’in 13. bölgesinde bir hastaneye silahlı saldırı gerçekleştirilirken, Nangarhar iline bağlı Kuzkunar ilçesinde de bir cenaze törenine saldırı düzenlendi. Olayda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu açıklandı. Nangarhar Vali Sözcüsü Ataullah Khogyani, ’’Yerel polis komutanı Sheikh Akram’ın cenaze törenine katılanlar hedef alındı’’ dedi.


Öte yandan başkent Kabil’de bulunan hastaneye düzenlenen saldırıda 5 sivil hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralanmıştı. Olayda 72 kişi hastaneden kurtarıldı.

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