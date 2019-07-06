Afganistan'da camiye saldırı: 2 ölü, 20 yaralı
Gazne vilayetindeki Muhammediye Camisi'nin mihrabına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu camideki 2 kişi hayatını kaybetti, 20'si de yaralandı.06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:27
Afganistan'ın Gazne vilayetindeki Muhammediye Camisi'ne düzenlenen bombalı saldırıda iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Gazne Valiliğinden yapılan açıklamada, Gazne'ninHak Gariban bölgesindeki Muhammediye Camisi'nde mihraba yerleştirilen bombanın dün akşam yatsı namazı sırasında patlatıldığı kaydedildi.
Saldırıda, camide bulunan 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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