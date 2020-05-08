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Dünya

Afganistan'da büyük şok! Sağlık bakanı koronavirüse yakalandı

Afganistan Sağlık Bakanı Firuzuddin Firuz'un yeni tip koronavirüs (Kovid 19) test sonucu pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 09:23:00 - 2020-05-08 09:49:38
Afganistan'da büyük şok! Sağlık bakanı koronavirüse yakalandı

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Vahid Mayar, basına yaptığı açıklamada,  Sağlık Bakanı Firuz'un virüse yakalandığını söyledi.

Bakan Firuz'un birkaç gündür ev karantinasında olduğunu ve sağlık  durumunun iyi olduğunu ifade eden Mayar, ayrıca ülke genelinde 256 sağlık  çalışanında da virüse rastlandığını kaydetti.

Öte yandan, Afganistan'da daha önce 3 bin 224 olarak açıklanan vaka  sayısı 3 bin 563'e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 106 oldu.

Kovid-19 vakalarının artmaya başlamasıyla ülke genelinde eğitime ara  verilmiş, Nevruz ve Çiftçi Bayramlarının yanı sıra tüm spor etkinlikleri iptal  edilmişti.

Ülkede, önlemler kapsamında günlük resmi çalışma süresi de 8 saatten 5  saate indirilmişti.

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