Afganistan'da büyük saldırı! 19 Taliban üyesi öldürüldü
Afganistan'da hava saldırısında 19 Taliban üyesi öldürüldü.
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde düzenlene hava saldırısında 19 Taliban militanının öldürüldüğü bildirildi.
Ülkenin kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığı sözcüsü Muhammed Hanif Rezai, basına yaptığı açıklamada, Belh vilayetinin Çarbulak ve Şolgere ilçelerinde Taliban sığınaklarına yönelik hava saldırıları düzenlendiğini söyledi.
Rezai, saldırıda 19 militanın öldürüldüğünü belirtti.