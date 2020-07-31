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Aktüel

Afganistan'da bombalı saldırıda 14 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-31 17:15:58 -
Afganistan'da bombalı saldırıda 14 kişi yaralandı

KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde Kurban Bayramı'nın birinci günü düzenlenen bombalı saldırıda 14 kişi yaralandı.

Herat Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Ahad Velizadeh, basına yaptığı açıklamada, Herat'ın Tank Mevlevi bölgesinde hayvan pazarına yerleştirilen bombanın, kurban almak için pazarda toplanan kalabalığın arasında patlatıldığını söyledi.

Herat İl Sağlık Müdürlüğü Sözcüsü Muhammed Rafik Şirzey, saldırıda 14 kişinin yaralandığını belirtti.

Şirzey, yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.


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