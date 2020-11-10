Afganistan'da bombalı saldırı: Ölüler var
Afganistan'da bomba yüklü araç patlatıldı. Olayda 4 asker hayatını kaybetti. Çok sayıda askerin de yaralandığı belirtildi.
Afganistan’ın Faryab eyaletinde bomba yüklü araç patlatıldı.
Almar bölgesindeki bir polis üssünün yakınlarında meydana gelen patlamada en az 4 asker hayatını kaybetti.
Olayda yaralanan 5’i asker 15 kişi çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Çevredeki araç ve binaların büyük bir hasar gördüğü öğrenildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.