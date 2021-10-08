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Gündem Afganistan’da bombalı saldırı!
Gündem

Afganistan’da bombalı saldırı!

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde bir camide düzenlenen bombalı saldırıda 5 ölü 20 yaralı olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 14:06:00 - 2021-10-08 14:28:59

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kunduz'un Sayed Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

5 ölü, 20 yaralı

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu ifade eden Mücahid, Taliban güçlerinin bölgeye ulaştığını ve saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti. Yerel yetkililere göre saldırıda en az 5 kişi yaşamını yitirirken 20'den fazla kişi yaralandı. Görgü tanıklarının intihar eylemi olduğunu belirttiği saldırıyı üstlenen olmadı.

Afganistan'da geçmişte Şiilere yönelik saldırıların çoğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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