Afganistan’da bombalı saldırı!
Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde bir camide düzenlenen bombalı saldırıda 5 ölü 20 yaralı olduğu bildirildi.
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kunduz'un Sayed Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.
5 ölü, 20 yaralı
Saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu ifade eden Mücahid, Taliban güçlerinin bölgeye ulaştığını ve saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti. Yerel yetkililere göre saldırıda en az 5 kişi yaşamını yitirirken 20'den fazla kişi yaralandı. Görgü tanıklarının intihar eylemi olduğunu belirttiği saldırıyı üstlenen olmadı.
Afganistan'da geçmişte Şiilere yönelik saldırıların çoğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.