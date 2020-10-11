Afganistan'da bombalı saldırı: 13 ölü
KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 10 asker ile 3 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Sar-i Pul Emniyet yetkilileri, Sar-i Pul'un Suzma Kale ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, askerleri taşıyan konvoyun bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını açıkladı.
Saldırıda 10 asker ile 3 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden yetkililer, 3 askerin de yaralandığı bilgisini paylaştı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken yetkililer, saldırının Taliban tarafından yapıldığını öne sürdü.