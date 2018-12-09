Afganistan'da bir saldırı daha: Ölüler var
Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin Bala Buluk ilçesindeki askeri karakola düzenlenen saldırıda 8 askerin öldüğü bildirildi.09 Aralık 2018 Pazar 14:14
Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin Bala Buluk ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 8 asker öldü.
Farah İl Şura Vekili Dadullah Kani, militanların, Bala Buluk'un Ab Hurma bölgesindeki askeri karakola saldırdığını bildirdi.
Saldırıda 8 askerin yaşamını yitirdiğini kaydeden Nurzai, 10 askerin de örgüte esir düştüğünü söyledi.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu karakolunun kontrolünün sağlandığı iddia edildi.
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